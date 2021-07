Sirenenprobe in Weinheim und Hemsbach

Weinheim/Hemsbach. Am kommenden Samstag, 10. Juli, werden gegen 11 Uhr alle 28 Sirenen in Weinheim und alle Sirenen in Hemsbach heulen. Durch die Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg wird zunächst ein an- und abschwellender Heulton ausgelöst. Das bedeutet im Ernstfall, dass das Rundfunkgerät eingeschaltet werden soll. Da solche Sirenenalarmierungen aber sehr lokal stattfinden können, sollte auch im Internet auf den Seiten der Stadt, der lokalen Medien und der Feuerwehren nachgeschaut werden. Um die Bevölkerung schnell zu warnen, wird die Information einer Sirenenauslösung an die Pressestelle der Stadt Weinheim, der Feuerwehren Hemsbach und Weinheim und die lokalen Medien weitergegeben. Diese veröffentlichen die nötigen Informationen dann über ihre jeweiligen Internetseiten. Parallel dazu werden auch die WarnApps „Katwarn“ und „Nina“ über den Sirenenalarm informieren.

Im Anschluss an die erste Sirenenalarmierung erfolgt noch ein Dauerton von drei Mal zwölf Sekunden (Feueralarm) und zwei Minuten später ein einminütiger Dauerton (Entwarnung). Die Warnsirenen seien nur dann sinnvoll, wenn die Bevölkerung mit den Signalen vertraut ist und auch den Test vom Ernstfall unterscheiden kann, erklärt die Feuerwehr.