„Schwerwiegende Ehrverletzung“

Weinheim. Im Gerichtssaal sitzen sie nur drei Meter auseinander. In ihren Anschauungen sind die Ärztin Kristina Hänel und der Abtreibungsgegner Klaus Günter Annen allerdings meilenweit voneinander entfernt. Beide treten für ihre Überzeugung ein, beide geraten dabei juristisch immer wieder aneinander. Am Dienstag nun verbucht die 65-jährige Ärztin aus Gießen einen Etappensieg. Sie tritt als Nebenklägerin auf, sagt als Zeugin gegen den 71-Jährigen aus. Das Amtsgericht Weinheim sieht es schließlich als erwiesen an, dass der Angeklagte die Ärztin auf einer von ihm betriebenen Internetseite in ehrverletzender Weise als Mörderin bezeichnet und damit die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten hat. Annen schmäht damit die Arbeit der Ärztin, im Speziellen die von ihr im Zuge ihrer Berufsausübung durchgeführten Abtreibungen. Es geht um Äußerungen wie „Massenmord im Mutterleib“, „verabscheuungswürdiges Verbrechen“, „Sie agieren als Auftragsmörderin“. Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt den seit Jahrzehnten aktiven radikalen Abtreibungsgegner aus Weinheim-Oberflockenbach zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro, insgesamt 1200 Euro. Die Höhe des Tagessatzes resultiert aus dem geringen Einkommen des Angeklagten, der nach eigenen Angaben heute Rentner ist.

Demo gegen den „Hassaktivisten“ Rund 60 Menschen haben am Dienstag mit einer Kundgebung in der Nähe des Weinheimer Amtsgerichts Stellung bezogen für das Recht jeder Frau auf Schwangerschaftsabbruch und sexuelle Selbstbestimmung und gegen die Holocaust-Vergleiche des Abtreibungsgegners Klaus Günter Annen. Rednerinnen forderten zudem die Abschaffung der Paragrafen 218 und 219 des Strafgesetzbuchs. Vor allem aber galt die Solidarität der Teilnehmer der Gießener Ärztin Kristina Hänel, die im Internet wiederholt von Annen beleidigt worden ist. Hänel war am Dienstag im Verfahren gegen Annen als Zeugin geladen. Die Giordano-Bruno-Stiftung und das Netzwerk „pro familia in action“, aber zum Beispiel auch „Omas gegen rechts“ und die Bildungsstätte Anne Frank (Frankfurt) meldeten sich auf der Kundgebung zu Wort. Ihre Botschaft an das Gericht: Es reiche nicht aus, Annen nur wegen Beleidigung zu verurteilen. Vielmehr müssten seine unsäglichen Holocaust-Vergleiche endlich auch als Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt werden. Ihre Hoffnung, dass der Weinheimer Prozess ein Wendepunkt in dieser Frage sein möge, erfüllte sich freilich nicht. Annen sei „kein Abtreibungsgegner, sondern ein Hassaktivist“, sagte Eva Berendsen von der Anne Frank Bildungsstätte. Die ständig wiederholten Vergleiche von Abtreibungen mit dem Holocaust seien ein „kalkulierter Tabubruch“, den man aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch von Corona-Leugnern kenne. Damit werde das Leid von sechs Millionen Juden, die von den Nazis ermordet wurden, bewusst verharmlost. pro

Annen, der im Gerichtssaal als Einziger keine Maske trägt – er ist per Attest davon befreit – nimmt das Urteil regungslos auf. Dass er Rechtsmittel einlegen wird, gilt mit Blick auf andere Urteile aus der Vergangenheit als relativ sicher. Zumal er sich zu Beginn der Verhandlung überzeugt davon zeigt, dass seine Äußerungen keine Beleidigungen seien. Annen vertritt sich selbst, gibt sich immer wieder nichtsahnend, es fallen Sätze wie „Ich kenne mich rechtlich da nicht aus“. Zu dem Urteil äußert er sich nicht: „Ich sage nichts, zu niemandem.“

Anzeige wegen Volksverhetzung

Hänel ist zufrieden mit dem Urteil, auch wenn sie gerne noch einen Schritt weitergegangen wäre. Sie stellte auch Anzeige wegen Volksverhetzung mit Blick auf die Vergleiche Annens, der auf seiner Internetseite Abtreibungen mit dem Holocaust vergleicht. Dieses Thema hat die Staatsanwaltschaft allerdings abgetrennt, vor dem Amtsgericht geht es ausschließlich um den Vorwurf der Beleidigung.

Hänel würdigt nach der Verhandlung die deutlichen Worte des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, die Annens Beleidigungen als „schwerwiegende Ehrverletzung“ einstufen und die Zuspitzung auf ihre Person als persönliche Diffamierung bewerten. „Es ist gut, dass ein Gericht die Schutzbedürftigkeit meines Berufsstandes erkennt und wir nicht als Mörderinnen und Mörder bezeichnet werden dürfen“, sagt die Ärztin, die das Urteil aus diesem Grund als „historisch“ betrachtet. Ihr Anwalt Christian Roßmüller beschreibt es so: „Das Urteil zeigt deutlich, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf.“

Ob Annen mit dem Urteil seine Grenzen aufgezeigt bekommt, das bezweifelt die Ärztin: Er werde weitermachen, ist sie sich sicher, „zumal er sich auch nicht für das Menschliche in mir interessiert.“ Warum ist das so? „Hänel überlegt kurz: „Das ist die Banalität des Bösen, die in solchen Menschen ist“, sagt sie und lehnt sich mit ihrer Wortwahl ein wenig an der Publizistin Hannah Arendt an.

Keine Einsicht

Annen hat während der Verhandlung Gelegenheit, sich zu erklären. Er ist überzeugt davon, dass sein Einsatz für das ungeborene Leben geltendem Recht entspricht. Manchmal müsse man dafür drastische Worte wählen, „und dieses Recht nehme ich mir“, sagt er selbstbewusst. Für ihn bedeutet Abtreibung Mord. Insgesamt gehe es ihm um die Abtreibungsthematik allgemein, die Ärztin habe er sich gewissermaßen nur herausgepickt, weil sie eine Person der Öffentlichkeit sei. Es sei also nichts Persönliches. Dass er dabei auch in den privaten Bereich der Ärztin eindringt und versucht hat, sie zu diskreditieren, das verschweigt er.

Hänel selbst sucht die passenden Worte, als sie gefragt wird, wie die Äußerungen auf Annens Internetseite auf sie gewirkt haben. Es ist „tief verletzend“, sagt sie, „menschenverachtend, einfach unmenschlich. Ich kann mir das eigentlich gar nicht antun, wie jemand so über mich redet.“ Und sie hat Angst. Zwar nicht vor Annen persönlich, der ihr an diesem Tag betont freundlich begegnet, während der Verhandlung mehrfach den Blickkontakt sucht und ihr am Ende noch eine gute Heimreise wünscht. Aber vor anderen hat Hänel Angst, vor „jemandem, der diese Worte zu Taten macht“, sagt sie.