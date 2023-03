Rathaus spart 18 Prozent Gas und 13 Prozent Strom ein

Jeden Abend zur Feierabendzeit wird es kühler: Dann versetzt der intelligente und selbstlernende Raumthermostat das Büro in den Energiesparmodus. Tagsüber wird die Raumtemperatur bei 19 Grad gedeckelt. In rund zehn Büroräumen der Weinheimer Stadtverwaltung sind diese Regulierer, die direkt mit den Heizkörpern vernetzt sind, installiert – ein Pilotprojekt. Aufgrund der guten Erfahrungen in Schulen und jetzt in einem Teil des Rathauses soll 2023 nochmals investiert und der Heizbetrieb im gesamten Gebäudekomplex optimiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Intelligenten Raumthermostate sind eine von rund 150 Maßnahmen, die von der AG Energieversorgung/-krise der Stadtverwaltung seit Beginn der Energiekrise im Sommer 2022 diskutiert, priorisiert und teilweise umgesetzt worden sind. Die AG mit allen relevanten Fachämtern tagt unter Vorsitz von Patrick Walter, dem Referenten von Bürgermeister Torsten Fetzner, regelmäßig, um die Ergebnisse zu besprechen und Maßnahmen zu hinterfragen sowie gegebenenfalls weitere Einsparpotenziale zu erschließen.

Sanierungsfahrplan erstellt

Patrick Walter verweist auf weitere effektive Einsparungen, wie das Abschalten der Warmwasserboiler, die Absenkung der Badewassertemperatur in Schwimmbädern sowie der Nicht-Beheizung der Flure und Treppenhäuser. Grundsätzlich sei die Sensibilisierung der Nutzer erfolgreich verlaufen und der Kontakt hat gezeigt, dass großes Verständnis herrscht und viele bereit sind, Gewohnheiten zu hinterfragen und anzupassen. Auch die zuständigen Fachämter und insbesondere Hausmeister, die schon mehrere Jahre um einen sparsamen Betrieb der Gebäude bemüht sind, haben die Notwendigkeit sofort erkannt und Maßnahmen veranlasst oder umgesetzt.

Mehr zum Thema Energie Gasspeicher in Deutschland zu 69,5 Prozent gefüllt Mehr erfahren

Diese zeigen messbaren Erfolg, wie Walter jetzt anhand des „Energie-/Monatsberichts“ des Rathauses für 2022 belegen kann. Danach hat die Stadtverwaltung in diesem Energiekrisenjahr seit Beginn der Heizperiode im Rathaus rund 18 Prozent an Gas (witterungsbereinigt) und rund 13 Prozent an Strom eingespart – im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2017-2019 konnte der Gasverbrauch 2022 sogar um rund 250 Megawattstunden reduziert werden – dies ist gleichzusetzen mit dem Energieverbrauch von etwa acht Einfamilienhäusern. Deutlich wird diese Einsparung auch im Januar 2023, der bereits zum Berichtszeitraum gehört: Trotz zeitweise großer Kälte lag der Verbrauch bei knapp 160 Megawattstunden (und damit rund 30 Megawattstunden unter dem Vergleichsmonat des Vorjahres 2022).

Klar ist, dass sich der Wärmeverbrauch in dem denkmalgeschützten Gebäude trotzdem auf einem sehr hohen Niveau befindet. Deshalb wurde nun ein Förderprogramm genutzt und gemeinsam mit einem beauftragten Büro einen energetischen Sanierungsfahrplan erstellt. Im Zuge des Gutachtens wurden Schwachstellen untersucht und entsprechende Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen, definiert, um den Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Auch beim Strom wurde in den letzten Jahren gespart: Rund 163 Megawattstunden wurden benötigt. Im Vergleich: Im Jahr 2015 lag man noch bei rund 184 Megawattstunden.

Ein Blick in den Energiebericht zeigt, dass auch in anderen kommunalen Gebäuden Einsparungen erzielt werden konnten. Das sei zwingend notwendig, so Walter, da sich die Kosten für den Gas- und Strombezug in den letzten Monaten nahezu verdoppelt haben.

Erfreulich falle auch die Beurteilung im „Steckbrief zum kommunalen Energieverbrauch“ aus, den die Stadt jetzt seitens der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg erhalten hat. Dort werden alle Energieverbräuche einer Stadt oder Gemeinde im Vergleich zum Landkreis und zum Land dokumentiert. Bei fast allen Werten liegt Weinheim deutlich unter dem Landesdurchschnitt. So liegt beispielsweise der Energieverbrauch in kommunalen Gebäuden pro Quadratmeter bei 122 Kilowattstunden im Jahr (145 landesweit), bei der Straßenbeleuchtung (pro Kilometer) bei 4612 Kilowattstunden (5970 landesweit). Walter betont: „Energieeinsparung wird ein Dauerthema bleiben, die ersten Erfolge motivieren uns zu weiteren Ideen und Lösungen.“ red