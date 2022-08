Positive Bilanz der Kerwe

Weinheim. Für die Weinheimer ist der Kerwemontag der wahre Höhepunkt des Festes, ein entspannter Ausklang, der oft schon mit einem Frischgezapften unter Kollegen und Freunden am Mittag beginnt. Die Auswärtigen sind wieder von dannen gezogen, die Kerwe gehört den Einheimischen. So setzte der Montag auch in diesem Jahr einen Schlusspunkt hinter eine Kerwe, wie sie schöner nicht hätte sein können – mit einer Symbiose aus Brauchtum und Geschichte, einer gleißenden Straßenparty, lautem Rummel und leisen Tönen, vor allem aber einer Atmosphäre in der historischen Altstadt, die ihresgleichen sucht.

Die Kerwe 2022 ist bunt und friedlich verlaufen. © Philipp Reimer

Dort tummeln sich am Nachmittag die Kinder mit ihren selbst gebastelten Booten. Angesichts der langen Trockenheit und des niedrigen Wasserstands hatte die Stadtverwaltung den Gerberbach zur Regatta wohlweislich im Vorfeld aufgestaut.

Als „Comeback des Jahres“ hatte Oberbürgermeister Manuel Just die Kerwe bezeichnet. Er behielt recht. Sein Fazit und das aller Beteiligten auf dem Rummelplatz und in den Straußwirtschaften fiel am Sonntag nach den ersten drei Tagen sehr positiv aus. Rund 50 000 Gäste waren über das Wochenende auf der Kerwe – so viele wie noch nie. Und sie feierten laut Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei – von einer Schlägerei, einem Überfall und Sachbeschädigung abgesehen – „überwiegend friedlich und fröhlich“. red