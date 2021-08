Mit 1,18 Promille über Rot gefahren und Polizei die Vorfahrt genommen

Weinheim. Ein betrunkener 26-Jähriger ist Samstagnacht in Weinheim über Rot gefahren und hat dabei einer Polizeistreife die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 26-jährige, der auf der Birkenauertalstraße in Richtung Bergstraße unterwegs war, gegen 23.30 Uhr das zeigende Rotlicht. Zeitgleich fuhr eine Streife in die Einmündung Bergstraße/Birkenauertalstraße. Die Beamten konnten noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen 1,18 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.