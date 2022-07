Mann ertappt Einbrecher in Weinheim auf frischer Tat – Polizei sucht den Täter

Weinheim. Ein 63-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weinheim einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei berichtet, sah der Mann, wie der Einbrecher gegen 1.45 Uhr in der Thüringer Straße im Stadtteil Waid-Ofling in sein Haus einbrechen wollte. Der 63-Jährige war von einem Geräusch geweckt worden, als er einen unbekannten Mann auf der Fensterbank seines geöffneten Schlafzimmerfensters entdeckte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Täter merkte, dass der Mann auf ihn aufmerksam geworden war, flüchtete er per Fuß in Richtung Hammerweg. Der Täter trug vermutlich eine weiße Basecap. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden.