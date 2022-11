Kostenlose Busfahrten im Advent

Es ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und Energiesparen – und gleichzeitig zur Belebung der Innenstadt. So schreibt es die Stadt Weinheim. Sie bietet in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar an allen Adventssamstagen einen kostenlosen Busverkehr. Das heißt, jeweils am 3., 10. und 17. Dezember, brauchen die Passagiere in den Bussen in und um Weinheim kein Ticket.

Das Angebot gilt für alle Fahrten mit den Buslinien 631, 632, 633 und 634, das sind Qdie Busse innerhalb von Weinheim (über Lützelsachsen und Hohensachsen bis nach Ritschweier und über Hemsbach bis nach Laudenbach). Die Linie 682, also die Rundlinie Weinheim – Gorxheim – Oberflockenbach –Weinheim, sowie Rundlinie: Weinheim – Oberflockenbach – Gorxheim – Weinheim und die Linien 680 bis 684 (Rundlinien in den Odenwald) innerhalb des Stadtgebietes Weinheim. Es gelten die normalen Fahrpläne.

Ein kostenloser Busverkehr an den verkaufsstarken Adventssamstagen (wenn in der Weststadt und dann in der Innenstadt die Weihnachtsmärkte stattfinden) ist ebenso ein Wunsch der Klimaschutzkommission als auch des Lenkungskreises Innenstadt. Die Stadt Weinheim ersetzt die Kosten aus dem Klimaschutzetat. „Eine gute Entscheidung, die Menschen sicher und klimafreundlich zu uns bringt“, bescheinigt Christian Mayer, der Vorsitzende des Vereins „Lebendiges Weinheim“. „Jetzt sollten bitte auch viele Menschen das Angebot nutzen“, appelliert Oberbürgermeister Manuel Just, der das Angebot auch als Werbemaßnahme für den Weinheimer Busverkehr sieht. Angesichts der aktuellen Treibstoffpreise könne nun jede und jeder das Auto einfach stehen lassen. Wenn im nächsten Jahr flächendeckend ein 49 Euro-Ticket angeboten werde, seien die Weinheimer Buslinien auf mehr Fahrgäste vorbereitet.