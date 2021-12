Hund stürzt auf Frau zu

Weinheim. Eine Frau ist in der Münzgasse von einem Hund leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben trafen die beiden Hundehalterinnen am Freitagnachmittag aufeinander. Weil einer der Hunde lautstark bellte, drehte sich eine 56-jährige Hundehalterin um, um das direkte Aufeinandertreffen der Hunde zu vermeiden. Der entgegenkommende, bellende Hund riss sich allerdings los und rannte auf die 56-Jährige und ihren Hund zu. Im Gerangel stürzte die Frau zu Boden. Die andere Frau kam auf sie zu und zog den Hund weg. Die 56-Jährige meldete den Vorfall der Polizei, weil die Frauen keine Personalien ausgetauscht haben. q vs

