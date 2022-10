FFP2-Masken „made in Weinheim“

Aus der Not eine Tugend machen – so lässt sich das aktuelle Projekt der Gemeindediakonie Mannheim zusammenfassen, das in der Werkstatt in Lützelsachsen gerade richtig Fahrt aufnimmt. Seit März läuft dort die Produktion von besonders hochwertigen FFP2-Masken, die speziell für den Gesundheits- und Pflegebereich gedacht sind, wo die Ansprüche an die Qualität und den Tragekomfort besonders hoch

...