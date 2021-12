Fahrzeug nach Unfall auf A659 zurückgelassen - unbekannter Verursacher flüchtet zu Fuß

Weinheim. Nach einem Unfall auf der A659 bei Weinheim hat der Verursacher sein Fahrzeug zurückgelassen und ist zu Fuß geflüchtet. Der Fahrer des Kleintransporters war am Dienstagmorgen am Ende der Autobahn auf Höhe der Mannheimer Straße auf das Auto einer 59-Jährigen aufgefahren, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beide Beteiligten hielten daraufhin am rechten Fahrbahnrand an. Der Unbekannte stieg aus und entfernte sich schließlich von der Unfallstelle.

Der Kleintransporter des Herstellers VW wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 10.000 Euro.

Der unbekannte Unfallverursacher wurde laut Polizei auf ein Alter von etwa 35 Jahren geschätzt. Er soll dunkle kurze Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4222´entgegen.