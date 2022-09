Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne) eröffnet Wahlkreisbüro in Weinheim

Im „grünen Haus" in Weinheim knüpft die grüne Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer an die Tradition ihres verstorbenen Vorgängers Uli Sckerl an - und macht doch ein paar Dinge anders.