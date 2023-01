Experten geben Tipps

Viernheim. . Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH findet am Mittwoch, 18. Januar, statt. Darauf macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam. Die Gespräche werden in Präsenz, als Videokonferenzen oder per Telefon angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Beratung ist kostenfrei.

Folgende Themen gehören üblicherweise zu den Beratungsgesprächen: die Person des Gründers, seine Qualifikation, die Geschäftsidee und der Markt sowie Firmen- und Markenname. Darüber hinaus geht es um Zulassungen, den Zeitplan bis zur Realisierung, Rechtsform, Standort sowie Fördermittel und Finanzierung.

Das Angebot richtet sich an Viernheimer Bürger sowie künftige Unternehmer, deren Firmensitz in Viernheim sein soll. Ansprechpartner ist Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz. Erreichbar ist er unter der Telefonnummer 06204/98 83 43 oder per E-Mail an aschwarz@viernheim.de. red