Entlastung für Weinheim

Weinheim. Eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der Region ist nach vier Jahren Bauzeit am Donnerstag ihrer Bestimmung übergeben worden. Die Westtangente B 38, die Weinheim mit dem Einzugsgebiet des Odenwaldes verbindet, bringt laut Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder eine höhere Verkehrssicherheit und vermeidet Staus. 2018 hatten die Arbeiten begonnen. Seit Montag stehen zwei Fahrstreifen in Richtung Weinheim zur Verfügung – eine Entlastung für die City, merkte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just an. 10,4 Millionen kostete der Bau des neuen Fahrstreifens auf 1,3 Kilometern Länge. Rund 30 000 Fahrzeuge rollen täglich auf der Trasse. sal

