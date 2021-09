Einbruch in Weinheim - Polizei sucht nach Zeugen

Weinheim. Unbekannte Täter sind am Dienstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in ein Haus und der dazugehörigen Garage in Weinheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen über die Garage in der Gehlingstraße Zutritt zum Haus. Dort entwendeten die Täter Bargeld und mehrere Gegenstände, darunter zwei Damenhandtaschen aus Leder und einen Geldbeutel sowie mehrere Scheckkarten und persönliche Papiere. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht näher definieren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 bei der Polizei zu melden.

