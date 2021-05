Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Weinheim

Weinheim. Gegen 17.55 Uhr ist es am Donnerstagnachmittag in der Wormser Straße in Weinheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, teilt die Polizei jetzt mit.

Der 46-jährige Fahrer eines Ford wollte von der Wormser Straße in die Händelstraße abbiegen, als er den in der Händelstraße befindlichen BMW eines 63-jährigen übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Ford Kuga des Unfallverursachers wurde dabei gegen einen Mast geschleudert. Ein weiteres, in der Nähe geparktes Auto wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Beim Unfall wurden sowohl der 46-jährige Fahrer des Ford, als auch seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Im Verlauf der ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher betrunken war. Er wurde zur weiteren Klärung des Unfalles in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm schließlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sowohl am Ford als auch am BMW entstand Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Schaden, der durch die umherfliegenden Fahrzeugteile entstand, ist derzeit noch unklar. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.