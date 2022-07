Dachstuhl in Weinheim in Brand – hoher Sachschaden

Weinheim. Ein Dachstuhl ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Weinheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, alarmierten Zeugen nachts Polizei und Feuerwehr aufgrund der Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Haues in der Bergstraße. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim brachte den Brand, der sich ersten Erkenntnissen nach in einer Lüftungsanlage des Haues entwickelte, schnell unter Kontrolle. Das Feuer hatte jedoch das Dach des Hauses beschädigt. Ebenso wurden mit der betroffenen Lüftungsanlage verbundene Abteile in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 50 000 Euro.

