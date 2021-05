Brennendes Auto - Zeugen gesucht

Weinheim. Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto in Weinheim in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten im Laufe der Nacht in der Nähe des Tatortes Knallgeräusche wahrgenommen. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, wird noch ermittelt. Einen technischen Defekt des Autos schließt die Polizei aktuell aus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

AdUnit urban-intext1