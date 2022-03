Weinheim. In einem Freizeitbad in der Weinheimer Waidallee hat es in er Nacht zu Sonntag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Mitarbeiter gegen 03.30 Uhr im Gebäude Rauch und Feuerschein wahrgenommen und den Feuermelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Technikbereich lokalisieren und das Feuer löschen. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

