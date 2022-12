Betrunkener in Weinheim mit Fahrrad gestürzt

Weinheim. Am Sonntagnachmittag ist in Weinheim ein Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 16.00 Uhr einen gestürzten Radfahrer auf dem Radweg, parallel zur B 3 zwischen Schriesheim und Leutershausen. Beim Eintreffen der Beamten, gab der 57-jährige Radfahrer gegenüber der Polizei an, dass er eine halbe Flasche Wein getrunken habe und deshalb die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Nach der Erstversorgung durch eine RTW-Besatzung wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht und einer Blutprobe unterzogen. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

