Begriffe aus der Gosse

Weinheim. Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend zunächst vor der Polizei geflüchtet und hat später die Beamten derb beleidigt. Wie die Dienststelle mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Ein Bürger hatte zuvor darüber informiert, dass sich zwei Jugendliche im Gleisbett des Hauptbahnhofes befänden. Die beiden flüchteten, als sie den Streifenwagen sahen. Einer der beiden konnte in der Werderstraße kontrolliert werden. Der 17-Jährige versuchte mehrfach, vor vorbeifahrende Fahrzeuge zu springen und reagierte auf keine Ansprache. Daher sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich, indem er mit den Füßen immer wieder gegen die Tür des Streifenwagens trat, zudem beleidigte er die Beamten nach deren Aussage fortwährend mit Begriffen aus der Gossensprache. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Er wurde in die Obhut seiner Mutter und eines Arztes übergeben. Ihn erwartet eine Anzeige. sal

