Ausbildung und Studium

Auch in diesem Jahr findet wieder der Weinheimer Ausbildungs- und Studientag WHAT statt, erneut in hybrider Form. Die Messe in der Stadthalle wird ergänzt durch eine virtuelle Messe. Somit haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl, wann und wo sie sich über das vielfältige Angebot informieren möchten. Veranstalter von What und Whatonline, der „Messe maximal“ ist das Weinheimer Ausbildungsbündnis.

Am Donnerstag, 22. Juni von 9 bis 16 Uhr stehen in der Stadthalle 70 Firmen, Organisationen und Hochschulen zur Verfügung um den Schülerinnen und Schülern aus der Region Weinheim die Möglichkeit zu geben, mit Ausbildungs- und Personalverantwortlichen in entspannter Atmosphäre Gespräche zu führen. Die Angebote beziehen sich auf Praktika, Ausbildungsplätze, Hochschulwege und sogar auf Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Freiwilliges soziales Jahr (FSJ).

Vor Ort gibt es an 40 Ständen Aktivangebote zum mitmachen, ausprobieren und kennenlernen. Sie ermöglichen konkrete Einblicke in das Berufsleben und erleichtern den Einstieg ins Gespräch. Ebenfalls angeboten werden kostenfreie Bewerbungsfotos vom Profi. Das Ziel ist, mit starken Bildern Türen zu Vorstellungsgesprächen zu öffnen.

Parallel dazu ist das komplette WHAT-Angebot ab Juni auch online (auf der Seite www.weinheimer-ausbildungstag.de) nutzbar – logischerweise rund um die Uhr und jeden Tag in der Woche. „Denn Berufsorientierung findet nicht nur an einem Tag statt“, beschreibt Markus Hug, der Sprecher des Weinheimer Ausbildungsbündnisses, das den WHAT organisiert. Das multimediale Angebot umfasst virtuelle Messestände mit jeder Menge Infomaterial zum Download, Videos zur Inspiration und ein Ausstellerverzeichnis mit Filterfunktion. red