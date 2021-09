Andere Kulturen verstehen

Mit vier Veranstaltungen beteiligt sich die Stadt Weinheim auch in diesem Jahr an der Interkulturellen Woche. Es handelt sich dabei um Film-, Vortrags- und Diskussionsabende. „Aber am Ende darf auch gefeiert werden“, sagt die kommunale Integrationsbeauftragte Ulrike Herrmann, die das Programm zusammengestellt hat. Die Interkulturelle Woche läuft von Montag, 27. September, bis Donnerstag, 30. September. Herrmann beschreibt: „Wir erleben gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen und sehen verschiedene Kulturen.“

Auftakt mit junger Filmemacherin

Den Auftakt macht am Montag, 27. September, eine Aufführung des Films: „Kismet – eine Geschichte zwischen Schicksal und Sehnsucht“, bei der die junge Mannheimer Filmemacherin Merve Uslu selbst anwesend ist und im Anschluss an einer von Roland Kern moderierten Diskussion teilnimmt. Merve Uslu, deren Großeltern aus der Türkei nach Deutschland emigriert sind, ändert die Perspektive und zeigt gefühlvolle Einsichten aus dem Dorf, das ihr Großvater samt seiner Angehörigen verließ. Veranstaltungsort ist der Bürgersaal im Alten Rathaus am Marktplatz, Beginn ist um 19 Uhr.

„Irak, ein Land mit einer großen Geschichte“ – So lautet der Titel eines Abends, der vom Arbeitskreis Asyl am Dienstag, 28. September, gestaltet wird. Hintergrund: Die Weltöffentlichkeit blickt aktuell entsetzt auf Afghanistan. Dabei prägen Kriege, Terror, Unruhen, Zerstörung, Not und Tod den Alltag in vielen Ländern des Nahen Ostens, so auch im heutigen Irak, dem großen ölreichen Land am Persischen Golf. Am Dienstag, 28. September, schildern Menschen, die aus dem Irak geflohen sind, ihren persönlichen Weg. Danach gibt es Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen. Dazu stehen Kostproben landestypischer Speisen bereit. Die Moderation übernimmt Friedrich-Karl Schmidt. Veranstaltungsort ist der Bürgersaal im Alten Rathaus, Beginn ist um 19 Uhr.

„Frauen bewegen“, so lautet der Titel der Veranstaltung am Mittwoch, 29. September. Dabei liest die algerische Autorin Naila Chikhi aus ihrem Buch: „Ich will frei sein, nicht mutig – Frauenstimmen gegen Gewalt“. Stellvertretend für die Gruppe „Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung“ hat Naïla Chikhi zusammen mit Fatma Keser den Menschenrechtspreis 2021 der Ingrid-zu-Solms-Stiftung erhalten.

Naïla Chikhi musste 1995 Algerien verlassen, weil Ihre Familie von islamistischen Kräften verfolgt wurde. Nach der Lesung findet eine offene Diskussionsrunde statt, die Moderation übernimmt Renate Breithecker. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Weinheim, los geht es um 19 Uhr.

Nachhaltigkeit begreifen

„Meine. Deine. Eine Welt“ – Diese Überschrift trägt die Abschluss-Veranstaltung am Donnerstag, 30. September, auf der Terrasse am Schlossparkrestaurant (ab 18.30 Uhr). Im Mittelpunkt steht ein Vortrag mit Boniface Mabanza Bambu (Kasa- Kirchliche Arbeitsstelle südliches Afrika- Heidelberg) zum Thema „Nachhaltigkeit verstehen und leben. Herausforderungen hier und wo anders“. Mabanza ist Experte für Entwicklungspolitik. Die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) unterstützt diese Veranstaltung. Josephine Hope wird afrikanische Speisen vorbereiten und es gibt kurze Musikbeiträge zu hören. Hier hat Jürgen Ripplinger die Moderation übernommen. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. whm

Info: Mehr Informationen unter www.weinheim.de