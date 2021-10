Alkohol, Cannabis und Kokain - Berauschte Fahrende bei Kontrollen an der K4229 gestoppt

Weinheim. Die Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Weinheim haben am Montag an der K4229 in Fahrtrichtung Weinheim-Sulzbach eine Kontrollstelle zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr eingerichtet. Kontrolliert wurde dabei zwischen 12 und 19 Uhr.

Im Laufe ihrer Kontrollen konnten die Beamten fünf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Cannabisprodukten standen, sowie einen anderen Fahrer, der unter dem Einfluss von Kokain stand, anhalten. In zwei Fällen wurden dabei geringe Mengen Cannabis gefunden. Nach den Kontrollen erfolgten vier weitere Strafanzeigen wegen des Verdachts des vorherigen Drogenbesitzes. Zudem konnte durch die Kontrollen eine per Haftbefehl gesuchte Person festgenommen werden.

Außerdem muss nun ein 50-Jähriger, der stark alkoholisiert in die Kontrollstelle eingefahren war, mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1 Promille und er soll zusätzlich noch unter dem Einfluss von starken Medikamenten gestanden haben. Der Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.