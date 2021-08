Äste und Baumrinde verraten Unfallflüchtigen in Weinheim

Weinheim. Ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Baum in Weinheim gestreift und ein darunter abgestelltes Auto mit herabfallenden Ästen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stellten die hinzugerufenen Polizisten erhebliche Beschädigungen am Baum sowie mehrere Kratzer auf dem Dach des darunter abgestellten Autos fest. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Beamten über mehrere Zeugen Informationen zum Lkw, dessen Beladung sowie dessen Fluchtrichtung sammeln. Die Kombination der Hinweise führte schließlich zu einem Firmengelände im Hoehnerweg in Weinheim. Dort konnte ein auf die Beschreibung passender Lkw angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizei teilte weiter mit, dass der Fahrer des Lkw keinen Unfall bemerkt haben will.

Die genaueren Umstände werden nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt. Der Lkw-Fahrer durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6 000 Eurogeschätzt.