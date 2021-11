Achtjährige in Weinheim durch Feuerwerkskörper verletzt

Weinheim. Bei einem Spaziergang mit ihren Eltern ist in Weinheim ein 8-jähriges Mädchen durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen am Sonntagabend auf einem Gehweg im Bereich

Etzwiesenstraße / Schaffnereiweg unterwegs, als der Feuerwerkskörper aus einer Personengruppe in ihre Richtung geworfen wurde. Das Kind wurde durch ein umherfliegendes Teil am Auge getroffen und dort verletzt. Nach einem kurzen Streit flüchtete die Gruppe anschließend in Richtung Waid. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren