85-Jähriger durch Trickdieb in Weinheim bestohlen

Weinheim. Am Montagmittag hat ein Trickdieb in Weinheim Geld von einem 85-Jährigen entwendet. Wie die Polizei mitteilte, machte sich der Unbekannte die „Wechselgeld-Masche“ zunutze. Nachdem dieser den 85-Jährigen gegen 11.15 Uhr in der Breslauer Straße nach Wechselgeld gefragt hatte, entwendete dieser einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie des Seniors. Der Mann glaubte zuerst einen Gefallen getan zu haben, während der Trickdieb mit dem Diebesgut flüchtete. Im Nachgang verständigte dieser die Polizei. Nach ersten Ermittlungen soll der Unbekannte mit einem gelblichen Pkw in Richtung der Breslauer Straße geflüchtet sein.

