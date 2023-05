Darmstadt kann vorzeitig vierten Bundesliga-Aufstieg perfekt machen

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 kann nach einem erneuten Patzer des Hamburger SV vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) würden die Hessen den Vorsprung auf den HSV, der am Freitagabend nicht über ein 2:2 gegen den SC Paderborn hinauskam, auf zehn Punkte ausbauen und könnten vom Tabellendritten in den restlichen drei Saisonspielen nicht mehr eingeholt werden. Für Darmstadt wäre es erst der vierte Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte nach 1978, 1981 und 2015.

