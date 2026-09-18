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Die HSG Bensheim/Auerbach ist am Samstag beim Buxtehuder SV gefordert. Weiter ohne Meike Schmelzer. Pauline Borrmann nach Verletzung wieder im Kader.
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