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Handball-Bundesliga

Flames wollen beim Buxtehuder SV zweiten Saisonsieg holen

Die HSG Bensheim/Auerbach ist am Samstag beim Buxtehuder SV gefordert. Weiter ohne Meike Schmelzer. Pauline Borrmann nach Verletzung wieder im Kader.

Von 
Eric Horn
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Lena Degenhardt (beim Torwurf) wird beim Gastspiel der Flames am Samstag beim Buxtehuder SV auch im Abwehr-Innenblock gefordert sein. © Thomas Neu
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Redaktion

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[1] https://flames-handball.com/