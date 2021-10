Zwingenberger zielen sehr gut

Bergstraße. Einen gelungenen Saisonstart verbunden mit der Hoffnung, nach zwei Jahren wieder eine Saison durchstehen zu können wünschten sich die Luftgewehrschützen aus der Region u.a. in den Bezirksklassen des Teilbezirks Bergstraße. Jetzt gilt es, unter Beachtung strenger Corona-Hygieneregeln, die Saison durchzustehen.

Die Topfavoriten PSG Zwingenberg (1491:1457 beim SV Reichenbach) und SSV Viernheim (1473:1443 gegen Hüttenfeld() haben sich in der Bezirksklasse B schon einmal in Position gebracht und erzielten Resultate, mit denen sie durchaus im Oberhaus des Schützenbezirks Starkenburg mithalten könnten. Neben Raimund Bläß (Viernheim/381) waren die Zwingenberger Daniel Gunkel (384) und Richard Gunkel (378) die Tagesbesten. In der Bezirksklasse B1 erhebt der SV Hubertus Trösel II erste Ansprüche im Titelkampf (1047:1030 gegen SV Reichenbach II). wfe