Zwingenberger TuS-Frauen am Scheideweg

Bergstraße. Eine unerwartete 26:30 (17:17)-Niederlage kassierten die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg: Als haushoher Favorit fuhr der Tabellenzweite ins Ried zum Vorletzten ESG Crumsztadt/Goddelau, „aber zum ersten Mal in dieser Runde war ich von meiner Mannschaft enttäuscht“, so TuS-Trainer Renato Ribic: „Ich habe in der Abwehr den Willen vermisst und auch nach vorne waren wir grottenschlecht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erfahrene Coach hatte im Vorfeld eindringlich vor Crumstadt gewarnt, aber seine zuletzt so erfolgsverwöhnte Mannschaft fand diesmal nicht die nötige Einstellung. „Auch solche Spiele gibt es. Aber in den nächsten Begegnungen wird sich zeigen, wohin meine Spielerinnen wollen. In die Play-off- oder die Play-down-Spiele. Das ist eindeutig eine Frage des Willens.“ Dass die Zwingenbergerinnen das Zeug für die Aufstiegsrunde haben, davon ist Ribic überzeugt.

Bis zum 24:25 (46.) wechselte die Führung in der ausgeglichenen Partie mehrfach. Aber in der Schlussphase lief bei Zwingenberg nichts mehr zusammen, Crumstadt zog mit einem 5:0-Lauf auf 29:25 (55.) davon. – TuS-Tore: Sibylle Droll (9), Mirlea Kaczynska (6/1), Jamila Coban (5/2), Franziska Ponzi (3), Lisa Marschall (2), Nadine Hanske (1).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Frauen-Bezirksliga A; ESG Erfelden – FSG Lola 15:30 (8:15). Einen hochverdienten Start-Ziel-Sieg feierte die Spielgemeinschaft Lorsch/Lampertheim. Damit übernahm die Mannschaft von Trainer Dieter Petermann wieder die Tabellenführung. „Heute haben wir sehr aufmerksam gespielt“, freute sich der Coach. Dabei gab er auch zu, dass Erfelden mit seinen technischen Fehlern und schlechten Pässen seine Mannschaft auch immer wieder zu Kontern einlud: „Das haben wir konsequent genutzt“, so Petermann. Über 3:0 und 8:2 (15.) setzten sich die „Lolas“ bereits in der ersten Hälfte klar auf 15:5 (25.) ab.

Auch nach der Pause war die FSG tonangebend, schraubte den Vorsprung schnell auf zehn Tore (18:8, 36.) und baute ihre Führung weiter aus. Neben dem temporeichen Spiel nach vorne sorgte auch noch Torhüterin Eva Wirth für die nötige Rückendeckung, parierte unter anderem drei Strafwürfe. #

FSG-Tore: Katrin Grieser (10/5), Vanessa Ehret (9), Janna Brötzmann (4), Nadine Gärtner (3), Nadine Koob (2), Lea Gaebler und Yvonne Höbel (je 1). mep

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3