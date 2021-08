Cristian Ballweg hat es geschafft: Nach drei Jahren in der Regionalliga leitet der Zwingenberger in der Saison 2021/22 Fußballspiele in der Dritten Liga. „Dass wir mit Cristian Ballweg nun einen Schiedsrichter in den deutschen Profiligen haben, ist sensationell“, freut sich Kreislehrwart Simon Wecht (Heppenheim).

Damit nicht genug – der 25-Jährige wird auch als Schiedsrichterassistent

...