Zwingenberger Jubel nach Schwerstarbeit

Zwingenberg. Riesengroße Erleichterung bei den Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg: Nach einem verkorksten Saisonstart mit 0:6 Punkten inklusive zwei krachender Niederlagen gewann das Team von Trainer Denad Peco nun beim TV Langenselbold aufgrund einer tollen Moral und einer starken kämpferischen Leistung knapp, aber nicht unverdient mit 27:26 (12:15).

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als ideal: Leistungsträgerin Jamila Coban konnte doch noch nicht wieder in den Kader rücken und auch Nadine Hanske fehlte krankheitsbedingt. Dafür meldete sich die erfahrene Sonja Rücker einsatzbereit, so dass immerhin eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung stand und sich im Rückraum eine wichtige Alternative bot. Dennoch geriet der TuS nach dem 3:3 mit 3:5 (9.) und weiter bis auf 6:11 (16.) ins Hintertreffen.

Aber die Zwingenbergerinnen ließen nicht locker, kämpften sich wieder heran und schafften beim 15:15 kurz nach dem Seitenwechsel r den Ausgleich. „Wir standen in der Abwehr sehr gut und haben nur wenig zugelassen“, freute sich TuS-Abteilungsleiter Stephan Wienand. Und trotz einiger Fehler in der Offensive gelang es den Gästen, sich nach dem 19:19 auf 23:20 (51.) und 25:21 (54.) abzusetzen. Entschieden war aber noch nichts, zumal Zwingenberg nun auch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderte.

Beim 26:26 war der Ausgang wieder völlig offen, ehe 70 Sekunden vor dem Ende Mirela Kaczynska mit ihrem zehnten Treffer den Sieg rettete. Danach verrichtete die TuS-Deckung noch einmal Schwerstarbeit und brachte den ersten Erfolg der Saison in trockene Tücher. „Das war ein ganz schweres Spiel, aber ich muss unserer Mannschaft für diese kämpferische Leistung ein Kompliment machen. Im Vorfeld hatte ich zwar gehofft, dass unser Aufwärtstrend anhält, aber mit dem Sieg auswärts bei einem starken Gegner hatte ich ganz ehrlich nicht gerechnet“, so Stephan Wienand, der aber auch zugibt, dass die Verletzung von Langenselbolds Torjägerin Karoline Ruppert in der ersten Viertelstunde, seinem Team schon in die Karten spielte. „Aber das soll die Leistung unserer Spielerinnen auf gar keinen Fall schmälern.“ – TuS-Tore: Mirela Kaczynska (10/5), Sarah Basic (5), Lena Wienand, Sonja Rücker (je 4), Ewelina Bobusia (3) und, Franziska Ponzi (1). mep