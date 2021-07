Zwingenberger Damen 40 starten mit 6:0

Zwingenberg. Einen (verspäteten) Saisonauftakt nach Maß hatten die Damen 40 des TC Zwingenberg, die in der Bezirksoberliga den TC Seeheim II im Derby 6:0 bezwangen. Kurzen Prozess machte Isabell Röhrig (Bild) an Punkt eins mit einem 6:1, 6:0, und auch die anderen Einzel gingen klar an Anja Bierschenk, Doris Kreuziger und Julia Müller.

Im Doppel punkteten Röhrig/Müller ebenso klar 6:3, 6:4, nur Kreuziger/Giebeler mussten beim 3:6, 6:2, 10:8 in den Match-Tiebreak. Das nächste Heimspiel der Zwingenberger Damen 40 ist erst nach der Sommerpause am 28. August gegen den TC Viernheim. red/Bild: Gutschalk