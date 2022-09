Zwingenberg zu fehlerhaft

Zwingenberg. Auch im zweiten Saisonspiel der Frauenhandball-Landesliga setzte es für den TuS Zwingenberg eine deutliche Niederlage. Bei der HSG Dietzenbach unterlag die Mannschaft von Trainer Denad Peco am Mittwochabend mit 22:35 (12:21) und geht jetzt mit 0:4 Punkten in das erste Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den TV Kirchzell. „Da hoffen wir natürlich auf eine Leistungssteigerung“, meint TuS-Abteilungsleiter Stephan Wienand.

Die Gründe für den verkorksten Saisonstart liegen auf der Hand: Die Vorbereitung war sehr kurz, Trainer Peco wurde spät verpflichtet und einige personelle Veränderungen schwächten das Team zusätzlich. Hinzu kam in Dietzenbach, dass mit Jamila Coban (Foto) eine Rückraumspielerin krankheitsbedingt fehlte. „Damit sah es im ohnehin dünn besetzten Rückraum noch schlechter aus“, so Wienand. Ob Coban am Samstag wieder dabei sein kann, ist fraglich.

Nun Heimspiel gegen Kirchzell

Schon früh wurde am Mittwochabend deutlich, dass wieder nichts zu holen sein wird. Dietzenbach legte ein 4:0 vor und baute den Vorsprung nach dem 8:5 (10.) auf 13:5 (17.) aus. „Wir machen vorne einfach zu viele Fehler, die der Gegner zu Kontern nutzt“, hadert Wienand. In der Positionsabwehr sieht das hingegen gar nicht schlecht aus, da agiert der TuS stabil.

Kurz nach dem Seitenwechsel führte Dietzenbach erstmals mit zehn Toren (22:12, 32.) und setzte sich weiter ab und verwaltete in der Folge die Führung, die sich zwischen zehn und 13 Treffern einpendelte.

Trotz der deutlichen Niederlage sah Stephan Wienand gegenüber der 12:37 zum Auftakt in Bürgel eine Leistungssteigerung: „Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und müssen versuchen, uns zu stabilisieren.“ Ob es schon gegen Kirchzell zum ersten Punktgewinn reicht, das scheint eher unwahrscheinlich, da sich die Gäste bislang in guter Form präsentierten. – TuS-Tore: Lena Wienand (6/1), Mirela Kaczynska (5/2), Franziska Ponzi, Ewelina Bobusia (je 4), Madeleine Schneider (2), Nadine Hanske (1). esi/Archivbild: Neu