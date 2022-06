Weil sowohl Eintracht Bürstadt als auch der FC Fürth auf den letzten Drücker in der Fußball-Gruppenliga geblieben sind und es somit keinen Bergsträßer Absteiger in die Kreisoberliga gibt, entfällt die für den 16. und 19. Juni angedachte Relegation bis hinunter zur B-/C-Liga. Die Kreisoberliga muss auf die Sollstärke von 16 Mannschaften aufgestockt werden, was sich – bei fehlenden Absteigern –

...