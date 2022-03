Zwingenberg auf Sieg eingestellt

Bergstraße. Vor sechs Wochen absolvierten die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg ihr letztes Spiel. Jetzt müssen sie einen erfolgreichen Kaltstart hinlegen: Am heutigen Mittwochabend empfangen sie um 20.15 Uhr in der Sporthalle der Alsbacher Melibokusschule den TV Kirchzell zum Abschluss der Vorrunde. Mit einem Heimsieg kann das Team von Trainer Renato Ribic mindestens als Tabellendritter die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sichern, bei einer Niederlage muss es die noch beiden ausstehenden Spiele des aktuellen Fünften ESG Crumstadt/Goddelau abwarten.

„Wir wollen gewinnen und damit unser Saisonziel, die Aufstiegsrunde, erreichen“, lässt Ribic an der Marschrichtung keine Zweifel. Die lange Pause sieht er dabei nicht als allzu großes Problem an: „Wir haben sehr gut trainiert und sind fit.“ Auch der Kader ist beisammen, lediglich hinter einer Rückraumspielerin, die sich noch aus einer Corona-Quarantäne freitesten muss, steht ein Fragezeichen. „Das sollte aber rechtzeitig klappen“, ist Ribic optimistisch. esi

SVE trennt sich von Skandik

Einen weiteren Schritt weg vom Abstiegskampf der Frauen-Bezirksoberliga will der SV Erbach mit einem Derby-Sieg am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr, Mehrzweckhalle) gegen den HC VfL Heppenheim machen. In den letzten Wochen zeigte die Formkurve der Erbacherinnen nach oben und mit Rang sechs führt der SVE inzwischen die zweite Tabellenhälfte an.

Inzwischen steht allerdings fest, dass sich der Club von seinem erfahrenen Coach, der aus privaten Gründen schon seit Wochen nicht zur Verfügung steht, verabschieden wird. Dazu Torhüterin und Pressesprecherin Linda Schneider: „Nach der Runde werden wir uns von Jozef Skandik trennen.“ Dabei betont sie, dass die Entscheidung nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern einzig der Tatsache geschuldet ist, dass man nach dann sechs Jahren mit einem neuen Trainer auf frischen Wind hofft: „Eine gebührende Verabschiedung wird Jozef selbstverständlich bekommen. Er hat hier sehr gute Arbeit geleistet:“

Bis Saisonende übernimmt die ehemalige Spielerin Nina Sauer das Coaching. „Sie kennt die Mannschaft sehr gut und brauchte nicht erst Zeit, um sich zurechtzufinden“, so Linda Schneider. Zudem wurde nach dem SVE-Verletzungspech der letzten Wochen mit Ausfällen von Selin Schneider, Anne Meffert und Desiree Bock als Spielerin reaktiviert. „Es ist schon eine sehr zerfahrene Saison mit Corona-Fällen, Verdachtsfällen, vielen Spielverlegungen und der Personalie Skandik. Mit Nina Sauer wollen wir jetzt uns noch einmal neu orientieren und möglichst schnell die Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu bekommen“, erklärt die Torhüterin. Ein Heimsieg gegen Heppenheim wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. met/ü