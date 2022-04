Zweitliga-Topspiel SV Darmstadt 98 gegen Schalke 04

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 geht mit großem Selbstbewusstsein und Optimismus in das nächste Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Ostersonntag (13.30 Uhr) gegen Spitzenreiter FC Schalke 04. „Die Lust auf einen Sieg ist immer größer. Wir wollen frei Fußball spielen“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. „Wir haben das große Bedürfnis, in dieser Saison etwas Einzigartiges zu schaffen. Wir zeigen uns stabil und sind weiter oben mit dabei.“

Die Lilien liegen nur zwei Punkte hinter den Königsblauen auf dem vierten Tabellenplatz. In bisher 29 Spielen holten sie 51 Punkte – es ist die bislang beste Darmstädter Spielzeit seit 41 Jahren. „Ich habe immer große Vorfreude – egal, wie der Gegner heißt“, meinte der Coach vor dem 850. Zweitliga-Spiel der Vereinshistorie. „Wir haben uns unsere Situation gemeinsam mit der Stadt, den Fans und der Mannschaft erarbeitet. Wir hatten in den letzten Wochen viele Top-Spiele, nun wollen wir auch mal ein Top-Spiel gewinnen.“

Deshalb erwartet er von seinen Akteuren nicht nur spielerische und taktische Präsenz. „Auch Emotionen gehören dazu, genauso wie Leidenschaft und Zweikampfstärke“, forderte Lieberknecht. „Dass die Schalker gut kicken können, wissen wir. Für uns gilt daher, unsere beste Leistung abzurufen.“ Zusätzliche Motivation brauchen die Spieler nicht. „Alle freuen sich tierisch auf das Spiel. Jedem ist die Wichtigkeit bewusst“, sagte Abwehrspieler Lasse Sobiech. „Wir müssen Schalke zeigen, dass es hier wehtun kann.“

Nicht mitwirken kann Fabian Schnellhardt, der wegen eines Muskelbündelrisses ausfällt. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Aaron Seydel, den Achillessehnenprobleme plagen. Verzichten muss Darmstadt 98 auch auf Torwart Marcel Schuhen, der in dieser Woche nicht auf dem Platz trainieren konnte. dpa