Zweitliga-Aufstieg als Hängepartie

Bergstraße. Sportlich endete die Saison 2019/2020 in der Schachoberliga Ost mit Verspätung im Juli 2021 mit den beiden letzten Runden. Die erste Mannschaft des Schachclubs Mörlenbach-Birkenau erkämpfte sich dabei durch zwei Siege – 4,5:3,5 gegen den seitherigen Tabellenzweiten Oberursel und 5:3 gegen Schöneck – den zweiten Tabellenplatz.

Die etablierten Mannschaften vom Wiesbadener SV und SV Griesheim traten zu den beiden letzten Runden nicht an, wodurch andere Teams kampflos zu Punkten kamen – unter anderem ein Abstiegskandidat, der sich ans sichere Ufer rettete, wodurch eine andere Riege auf einen Abstiegsplatz fiel. Dadurch hat die Saison ein Nachspiel mit entsprechender Unsicherheit.

Mörlenbach-Birkenau profitiert

Der Staffelleiter der überregionale Oberliga, Bernd Mißbach aus Thüringen, hat mit Berufung auf die Turnierordnungen (zweimaliges Nichtantreten) Wiesbaden und Griesheim komplett aus der Wertung genommen und damit zu Absteiger erklärt. Beide Mannschaften haben jetzt Gelegenheit, dagegen Protest einzulegen, über den dann ein Turnierausschuss entscheiden wird.

Mörlenbach-Birkenau würde von dieser Entscheidung profitieren. Die Odenwälder verloren im Laufe der Saison in hart umkämpften Wettkämpfen äußerst knapp jeweils gegen Wiesbaden und Griesheim; sie waren zudem die einzige Mannschaft, die den nordhessischen Favoriten Wolfhagen-Emstal besiegen konnte. Werden die Niederlagen gegen Wiesbaden und Griesheim tatsächlich aus de Wertung genommen, wären die Weschnitztäler unerwartet und ungeschlagen Tabellenerster mit Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga.

Bei den Bergsträßern gibt es durchaus gemischte Gefühle. Möglicherweise würde zum ersten Mal in der deutschen Schachgeschichte durch Anwendung der Turnierordnung sowohl der Aufsteiger als auch der Absteiger am grünen Tisch festgelegt werden. Es bleibt spannend in der Schachoberliga Ost, die Saison ist noch nicht abgeschlossen. red