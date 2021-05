Zweiter Falken-Sieg kommt zu spät

Groß-Bieberau. Die HSG Groß-Bieberau/Modau beendete den Liga-Pokal der Handball-Drittligisten (die Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal) mit einem Sieg und einer Niederlage. Bei der ESG Gensungen/Felsberg gab es für die Falken ohne Coach Thorsten Schmid (Trainerausbildung) mit dem 30:26 (18:14) den zweiten Erfolg, nach dem abschließenden 25:27 (10:14) bei der HG Saarlouis blieb jedoch nur der letzte Platz.

AdUnit urban-intext1

Nach zwei Siegen in den letzten drei Partien und einer guten Leistung in Saarlouis legen die Groß-Bieberauer die Pokalrunde ad acta und wollen das Positive daraus mit in die neue Saison nehmen. Wären die ersten drei Spiele nicht denkbar knapp verloren worden, hätte es mit der Qualifikation für den DHB Pokal klappen können.

Die Falken trainieren noch eine Woche gemeinsam und beenden dann endgültig die „Corona-Saison“. Am 1. Juli ruft Thorsten Schmid zum ersten Training und zur Vorbereitung auf die Saison 2021/2022, die in der 3. Liga am ersten September-Wochenende beginnen soll. red