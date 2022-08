Zwei Tests gegen Frankreich

Dortmund. Deutschlands Handball-Frauen absolvieren in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro einen doppelten Härtetest gegen Olympiasieger Frankreich. Die DHB-Frauen gastieren am 30. September (Freitag, 21.10 Uhr) in Metz und am 2. Oktober (Sonntag, 17.15 Uhr) in Nancy. Zuvor wird Bundestrainer Markus Gaugisch die Mannschaft am 26. September zu einem Trainingslehrgang in Hennef zusammenziehen. Die DHB-Auswahl trifft bei der EM-Endrunde vom 4. bis 20. November in Podgorica auf Polen, Spanien und Co-Gastgeber Montenegro, die Frauen-Bundesliga legt wegen der EM ab dem 24. Oktober eine Pause ein. dhb

