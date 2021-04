Zwei Spiele der Flames noch offen

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach und die HBF (Handball Bundesliga Frauen) haben in einer Videokonferenz am Donnerstagabend die nächsten Spieltermine für die Flames abgestimmt. Danach soll das Bundesliga-Team der HSG, das sich nach mehreren nachgewiesenen Corona-Fällen seit 3. April in häuslicher Isolation befindet, am zweiten Mai-Wochenende wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen: Die Heimpartie gegen den Thüringer HC soll wie im ursprünglichen Terminplan vorgesehen am 8. Mai durchgeführt werden.

Neu angesetzt wurden die Anfang April abgesagten Duelle gegen die Neckarsulmer Sport-Union und den SV Halle-Neustadt. Am 14. Mai (Freitag) empfangen die Flames Neckarsulm in der Weststadthalle (19.30 Uhr), das Auswärtsmatch in Halle-Neustadt folgt am 19. Mai (Mittwoch, 19.30 Uhr).

Da die Begegnungen gegen TuS Metzingen (28. April) und Borussia Dortmund (1. Mai) am festgelegten Spieltag nicht absolviert werden können, müssen für diese beiden Partien noch Ausweichtermine gefunden werden. Die Bundesliga-Saison endet regulär am 22. Mai, für die Flames steht dabei der Auftritt bei der HSG Blomberg-Lippe auf dem Programm. eh