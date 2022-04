Zwei MSC-Talente spielen stark auf

Bensheim. Der erste Minigolf-Jugendländerpokal-Turnier nach zwei Jahren Corona-Pause wurde auf den beiden Anlagen in Kassel-Vellmar und Lohfelden ausgetragen. Der Hessische Verband (HBSV) nominierte eine Vierer-Mannschaft in der U 23-Kategorie; darunter Levi Tritsch und Tom van Diejen vom MSC Bensheim-Auerbach.

Die Hessen lieferten sich mit den beiden Teams aus Nordrhein-Westfalen an der Spitze über zwei Tage hinweg ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit ständig wechselnden Positionen. Nach zehn Runden gewann der Titelverteidiger aus NRW (669 Schläge) vor der hessischen Auswahl (675), die sich damit die Silbermedaillen sicherte, hauchdünn vor NRW II (676).

Noch erfolgreicher waren die MSC-Talente jedoch in ihren Einzelwertungen. Levi Tritsch (225) gewann die Kategorie Schüler mit sehr konstanten Ergebnissen. Tom van Diejen (211/Bild: HBSV) siegte nervenstark in der Kategorie der U 23.

Am dritten Turniertag spielten nochmals die 16 besten Spieler im Matchplay-Modus. In Zweierduellen zählten hier nicht die Schläge einer Runde, sondern die Anzahl der gewonnenen Bahnen. Während Levi schon in der ersten Runde gegen den späteren Finalisten Pascal Börger (Osnabrück) knapp mit 2:3 verlor, spielte sich Tom mit drei Siegen ins Finale vor, gewann auch dieses mit 6:3 und freute sich damit über seinen zweiten Goldmedaillen-Gewinn. red