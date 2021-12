Zwei mögliche Neuzugänge für Eintracht Frankfurt

Frankfurt. Eintracht Frankfurt kommt in der kurzen Weihnachtspause der Fußball-Bundesliga bei der Kaderplanung für die kommende Saison gut voran. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Hessen vor einer Verpflichtung von Toptalent Faride Alidou vom Hamburger SV. Der Vertrag des 20 Jahre alte Stürmers läuft im Sommer aus, er ist dann ablösefrei zu haben. Möglicherweise holt ihn die Eintracht aber bereits in dieser Winter-Transferphase. Der deutsche U20-Nationalspieler, dessen Eltern aus Togo stammen, gab erst am zehnten Spieltag dieser Saison sein Debüt in der 2. Liga und spielte sich schnell in den Fokus anderer Clubs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Gespräch bei den Frankfurtern ist auch Mittelstürmer Randal Kolo Muani vom FC Nantes. Bei dem 23-Jährigen gibt es eine ähnliche Vertragskonstellation wie bei Alidou. Der Franzose nahm im Sommer an der U21-EM und den Olympischen Spielen teil. Damals soll der Wechsel nach Frankfurt an der geforderten Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro gescheitert sein.

Vor Weihnachten verdichteten sich die Anzeichen, dass die Eintracht offenbar auch in der kommenden Spielzeit auf Routinier Makoto Hasebe setzen will. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 37 Jahre alten Defensivallrounders solle „in den nächsten Monaten“ fixiert werden, hatte „Bild“ berichtet. dpa