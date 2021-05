Zwei Millionen Menschen unter einem Dach

Frankfurt. Die Dachorganisation des Sports in Hessen, der Landessportbund Hessen (lsb h), hat Geburtstag. Die mit zwei Millionen Mitgliedern größte Personenvereinigung des Landes wird heute (1.) 75 Jahre alt. „Das ist ein Jubiläum, das wir voller Freude, stolz und selbstbewusst begehen“, so Präsident Rolf Müller (Bild: lsb h).

Voller Freude, weil es in einer immer schnelllebigeren Zeit nicht mehr selbstverständlich sei, dass eine Organisation nach einer solch langen Zeitspanne noch erfolgreich bestehe. Stolz, weil Begriffe wie Vielfalt, Toleranz, Demokratie und Miteinander nach wie vor die Werte des Sports prägen. Und selbstbewusst, „weil das, was der organisierte Sport leistet, für die Gesellschaft und die Menschen in unserem Land unverzichtbar geworden ist“, sagte Müller, der seit mittlerweile knapp 25 Jahren an der Spitze des Landessportbundes steht, in Frankfurt.

© lsb h

Gesundheitssport, Sport für und mit Älteren, Integration und zunehmend Inklusion sind in diesem Zusammenhang Themenfelder, die heute zur „Alltagsarbeit“ der 7600 hessischen Sportvereinen gehören. Dass diese darüber hinaus zahlreiche international erfolgreiche Spitzensportler hervorbrachten bzw. hervorbringen, rundet das Bild ab. Zudem bestätigt es die Visionen der „Gründerväter“, die schon bald nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 erste Überlegungen zu einem „Neustart“ des Sports in Hessen anstellten.

Im Februar 1946 nahmen diese Pläne langsam Gestalt an. Auf einer Versammlung von Vereinsvertretern in Wiesbaden wurde die Forderung nach einem Einheitssportverband für Hessen laut. Heinz Lindner, der spätere Vorsitzende des Verbands, war damals maßgeblicher Initiator eines Briefes an den damaligen hessischen Ministerpräsidenten Karl Geiler. In dem Brief wurde das Gerüst eines landesweiten Sportverbands skizziert. Als wesentliche Grundlagen - neben den rein sportlichen Intentionen - wurden parteipolitische, rassische und konfessionelle Neutralität sowie das Verbot militaristischer Zielsetzungen genannt. Grundlagen, die bis heute Bestand haben.

Gründungsidee hat sich bewährt

Am 1. Juni 1946 wurde in einer Versammlung im Volksbildungsheim Frankfurt schließlich der Landessportverband Groß-Hessen, der heutige Landessportbund Hessen, gegründet. Bemerkenswert dabei: Das Konzept sah ein Konstrukt, in dem Sportbezirke und Fachverbände eine Einheit darstellen, vor. Die Idee sollte sich bewähren. Heute sind es 23 Sportkreise, 60 Sportfachverbände und 14 Verbände mit besonderen Aufgaben, die die Struktur für die zwei Millionen Vereinsmitglieder bilden. Die Sportkreise stellen dabei die regionalen Bindeglieder zwischen den Vereinen und beispielsweise der Politik vor Ort dar. Die Sportverbände wiederum haben die sportfachliche Kompetenz inne. Beides zusammen ergibt ein Gebilde mit großer Tiefenwirkung in Gesellschaft und Politik. red