Zwei Lorscherinnen kegeln bei der WM

Lorsch. Bei der SKV Lorsch ist man mächtig stolz, dass mit Luisa Ebert (links) und Jennifer Sommer zwei der jüngsten Keglerinnen aus dem Bundesliga-Team der SG Lorsch/Bensheim durch den DKBC für die Mannschaftsweltmeisterschaft der U 23-Klasse vom 16. bis 23 Mai in Estland nominiert wurden. Zur Vorbereitung findet am 7./8. Mai in Stollberg noch ein Länderspiel statt.

Während es für Ebert die zweite U 23-WM-Teilnahme sein wird (im Vorjahr trug sie zum Vizetitel mit dem Team in Slowenien bei), erfüllte sich mit dem Wechsel nach Lorsch zum 120-Wurf-System vor dieser Saison nun auch Sommers Wunsch, internationale Erfahrung sammeln zu können. red/hs/Bilder: SKV