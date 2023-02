Zwei Landestitel, Fabian/Fabian wollen aber nicht aufsteigen

Bensheim. Das für die Tanzsportabteilung der TSG Weinheim startende Tanzpaar Ralf und Ina Fabian aus Bensheim erfüllte sich mit dem Gewinn der baden-württembergischen Landesmeisterschaft in der Altersklasse Masters III B Latein einen großen Traum. Sie verteidigten damit ihren Titel aus dem Jahr 2022.

Das war aber noch nicht genug: Auch in der Altersklasse Master II B Latein trat das Paar an, mit dem zweiten Sieg, konnte so als doppelter Landesmeister in den Altersklassen II und III B Latein den Heimweg aus Ludwigsburg antreten.

Bereits beim Saisonauftakt hatte das Paar Fabian/Fabian dies beim B-Latein-Turnier der Acherner Tanzsporttage angedeutet. Mit klarem Fokus wurde für die Landesmeisterschaft trainiert, um die Titelverteidigung in einem spannenden Kampf zu realisieren. Das gelang mit drei ersten Plätzen in Samba, Rumba und Paso Doble sowie zwei zweiten Plätzen in Cha-Cha-Cha und Jive.

Nach diesem Erfolg setzten sie sich in der Master II B Latein mit fünf ersten Plätzen in allen Tänzen ab und sammelten den zweiten Landesmeistertitel in Folge.

Den mit den Titeln verbundenen Aufstieg in die nächsthöhere A-Klasse lehnte das Paar ab. Beide möchten zunächst vor allem ihre Technik verbessern und sich mit den sehr guten Trainingsmöglichkeiten beim Tanzsportclub Rot-Weiss Lorsch auf die anstehenden Wettkämpfe der Saison, wie etwa Hessen tanzt oder den Bayernpokal, vorbereiten. red