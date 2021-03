Frankfurt/Wiesbaden. Die deutschen Fußballfrauen bestreiten am 10. und 13. April zwei Länderspiele in Wiesbaden. Nachdem der erste Termin bereits länger feststand, bestätigte das DFB-Präsidium nun auch das zweite Spiel. Die Gegner stehen noch nicht fest. Wie der DFB mitteilte, befinden sich die Verhandlungen mit potenziellen Kontrahenten in der finalen Phase.

Fest stehen bereits die Anstoßzeiten. Am 10. April (Samstag) wird die Begegnung um 16.10 Uhr angepfiffen und von der ARD übertragen. Spielbeginn am 13. April ist um 16 Uhr, diesmal live im ZDF.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war im Februar in das Länderspieljahr 2021 gestartet. Nach einem 2:0 über Belgien gab es eine 1:2-Niederlage gegen Europameister Niederlande. Insgesamt sind für 2021 elf Länderspiele geplant. dpa