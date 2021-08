Zwei Jugendtitel für TCO Lorsch

Bergstraße. Die Jugendmeisterschaften des Tenniskreises Bergstraße wurden auf den Anlagen des TC Hüttenfeld und des TC Bürstadt ausgetragen. Die Teilnehmerzahl fiel mit 67 Spielerinnen und Spielern geringer aus als in den Vorjahren.

Mika Jahr (TC Bürstadt) holte sich im Endspiel der Altersklasse U8 gemischt gegen Maja Djordjevic (TC BW Heppenheim) den Titel. Bei der männlichen U10 setzte sich Hannes Dürr (TC Hüttenfeld) durch, der mit 6:2, 6:2 im Finale gegen Henri Bauer (TC Viernheim) gewann. In der Altersklasse U12 behielt Carl-Leopold Nissler (TC BW Bensheim) 6:0, 7:6 gegen Philipp Niklas Kraft (TC BW Heppenheim) die Oberhand. Das Finale der U14 sah Max Wagner (TC Viernheim) gegen Karl Julius Kümmel (TC BW Bensheim) als Sieger. Der topgesetzte Danilo Hrvac (TC Viernheim) besiegte im U16-Finale Genglin Michael Rüstemeier (TC Biblis). Spannend machte es der Bürstädter Mika Back, der das Finale der U18 erst über den Championstiebreak 5:7, 6:3, 10:8 gegen Moritz Mayer (TC BW Bensheim) für sich entschied.

Nadja Rhein vom TC Bürstadt dominierte das Teilnehmerfeld in der in einer Gruppe ausgetragenen Altersklasse U16 weiblich. Zweite wurde Emilija Hercegovac (TC Lampertheim). Bei den U14-Juniorinnen gewann Emma Rapp (TCO Lorsch) das Endspiel 6:3, 6:2 gegen Hanna Embach (TC Viernheim). Nora Kondella (TCO Lorsch) wurde U12-Kreismeisterin durch ein 6:3, 6:2 gegen Lara-Sophie Kohr (TC Bensheim). In der Dreier-Gruppe der Juniorinnen U10 kam jede Teilnehmerin auf einen Sieg und eine Niederlage; den Titel holte Lia Träger (TC Viernheim) vor Emilia Kohr (TC Bensheim) und Mila Djordjevic (TC BW Heppenheim). red