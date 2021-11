Zwei Flames-Spielerinnen im deutschen WM-Kader

Bensheim. Bundestrainer Henk Groener hat den vorläufigen Kader für die Handball-Weltmeisterschaften der Frauen in Spanien (2. bis 19 Dezember) nominiert: Mit Lisa Friedberger (24) und Elisa Stuttfeld (22) stehen zwei Spielerinnen der HSG Bensheim/Auerbach in dem 34-köpfigen Aufgebot. Aus dem Kreis dieser bei der Internationalen Handballföderation gemeldeten Spielerinnen wird Groener im Laufe der WM-Vorbereitung seinen endgültigen 16er-Kader zusammensetzten.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei dem Turnier, an dem 32 Nationen teilnehmen, in der Vorrunde in einer rein europäischen Gruppe auf Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Das erste Match bestreitet die DHB-Auswahl am 2. Dezember (Do.) gegen Tschechien.

Dänin Petersen eingebürgert

Und das DHB-Team erhielt kurz vor der WM-Pause in der Bundesliga personelle Verstärkung. Die gebürtige Dänin Silje Brøns Petersen vom Bundesligisten TuS Metzingen hat in dieser Woche die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und ist ab sofort für die DHB-Auswahl spielberechtigt. Der Verband bestätigte nun, dass die 26 Jahre alte Rückraumspielerin zudem von Bundestrainer Groener bereits in den Kader für das Länderspiel gegen Russland am Sonntag in Düsseldorf berufen wurde. eh