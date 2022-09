Zwei AC-Talente sind meisterlich unterwegs

Bensheim. Mit Collin Lindner (Klasse 5) und Angus Bird (Klasse 1) sicherten sich zwei Kartslalom-Fahrer des AC Bensheim jeweils den Titel des hessisch-thüringischen Meisters. In drei Finalrennen setzten sie sich gegen ihre Konkurrenz durch.

Die Trophäenregale von Collin sind nach neun Jahren Kartslalom gut gefüllt. Der 17-Jährige aus Lorsch hat schon etliche Meistertitel gewonnen; nun zum dritten Mal in Hessen-Thüringen, aber auch schon auf nationaler Ebene. „Auf dem Podest fühle ich mich wohl und unter die Top 3 zu kommen, war auch mein Ziel bei der Hessen-Thüringen-Meisterschaft“, sagt Collin. Andererseits sei die Anspannung bei den Meisterschaften schon sehr hoch: „Man muss perfekt fahren, denn die Konkurrenz ist groß.“ Somit war die Erleichterung nach dem letzten Rennen umso größer, als er die schnellsten, fehlerfreien Zeiten absolvieren konnte.

Seit zwei Jahren bestreitet Angus Kartrennen für den ACB und ist dabei fleißig auf Pokaljagd. In diesem Jahr konnte er mit jedem Rennen der Klasse 1 seine Leistung weiter steigern. Schnell und konzentriert durch den Parcours zu sausen, dabei keine Pylone „abzuräumen“ - dafür trainiert der Neunjährige regelmäßig, was sich nun für ihn mit der Landesmeisterschaft ausgezahlt hat, was ihn mit Stolz erfüllt. . red